Farmacia dei servizi nel cuore di Napoli Tommaso De Vita | Così saremo più vicini alla gente

Nel centro di Napoli apre una nuova farmacia dei servizi gestita da Tommaso De Vita, che annuncia l’introduzione di un servizio di assistenza sanitaria dedicato ai cittadini. A partire da marzo, sarà disponibile un infermiere dei cittadini, pensato per offrire supporto e consulenza direttamente sul territorio, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure e facilitare le necessità quotidiane della popolazione.

Farmacia dei servizi nel cuore di Napoli. Tommaso De Vita: "Così saremo più vicini alla gente". A partire da marzo nasce "l'infermiere dei cittadini". "Finalmente con l'introduzione della farmacia dei servizi si fa un grande passo in avanti per essere sempre più vicini ai cittadini e alla loro salute. Dall'inizio di marzo un infermiere sarà a disposizione della popolazione. Questa formulazione consente anche giuridicamente una maggiore garanzia con l'assunzione di una figura professionale che consentirà di offrire prestazioni direttamente ai pazienti, al fine di soddisfare le loro esigenze quotidiane di salute e prevenzione".