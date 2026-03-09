Fare affari con l' oro? Ecco come funziona il mercato del metallo prezioso a Trieste

Il mercato dell'oro a Trieste attira da sempre commercianti e investitori, grazie alla sua posizione strategica e alla tradizione storica legata al commercio di metalli preziosi. Recentemente, il prezzo dell’oro ha raggiunto un nuovo massimo, confermando l’interesse crescente verso questo bene rifugio. Operatori del settore spiegano come funziona il commercio del metallo, dal ritiro fino alla vendita, senza entrare in dettagli legali o controversie.

Negli ultimi mesi il prezzo del materiale è letteralmente esploso, confermando il suo ruolo di bene rifugio per eccellenza, anche in periodi di inflazione e stabilità economica. Molti risparmiatori cercano, attraverso il metallo prezioso, di proteggere il proprio capitale. Abbiamo dunque provato a disegnare la situazione locale Intramontabile, onnipresente, senza tempo: l'oro è il bene rifugio per eccellenza e, negli ultimi mesi, ha raggiunto un nuovo record. Il suo prezzo ha superato i 5mila dollari per oncia troy (l'unità di misura di riferimento per i metalli preziosi). Questo significa che un grammo di oro, l'equivalente di una graffetta per intenderci, vale 138 euro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

