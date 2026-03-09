Faragalli a Cosenza | UIL punta su scuola e sicurezza

Biagio Faragalli è stato nominato alla guida della Provincia di Cosenza, incarico che prevede il coordinamento dei Comuni e la gestione delle questioni territoriali. La decisione riguarda un ruolo chiave per l’amministrazione locale e la pianificazione delle attività sul territorio. La nomina viene comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli o commenti.

Biagio Faragalli assume la guida della Provincia di Cosenza, un incarico strategico per il coordinamento dei Comuni e lo sviluppo dell'intero territorio cosentino. La UIL Calabria ha inviato i propri auguri al neo eletto, sottolineando la necessità di una forte capacità di programmazione in questa fase complessa per gli enti locali. L'elezione si colloca in un momento di profonda trasformazione istituzionale dove la Provincia deve diventare un punto di riferimento concreto per le comunità regionali. Il Segretario generale della UIL Calabria ha espresso piena disponibilità al confronto, puntando su infrastrutture, scuola e sicurezza come priorità assolute per il nuovo mandato.