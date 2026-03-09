FANTINI CLUB LIVE – Autori di stile

Nella nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” si terrà un incontro dedicato agli autori di stile. L’evento si svolge presso il Fantini Club e coinvolge diversi protagonisti del settore. La manifestazione si concentra sulla presentazione di opere e progetti legati all’ambito dello sport e del turismo. L’appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative promosse dal club per questa stagione.

Nuovo appuntamento della nuova stagione di "Fantini Club LIVE: Sport e Turismo". Il tema della puntata sarà "Una vita senza la panchina", affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d'eccezione: Jessica Schillaci, autrice del libro "Solo io posso scrivere di te", dedicato alla figura del padre Totò Schillaci, indimenticato protagonista delle Notti Magiche di Italia '90; Filippo Galli, ex calciatore del Milan e dirigente sportivo, autore del libro "Un pallone tra le stelle", racconto che intreccia calcio, valori e crescita personale; Diego Mariottini,...