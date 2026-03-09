famiglia nel bosco spunta una frase di meloni sul carcere ai genitori che non mandano i figli a scuola

Una famiglia è stata trovata nel bosco, attirando l’attenzione dei media. Nel frattempo, una frase pronunciata dalla leader politica riguardo al carcere per i genitori che non inviano i figli a scuola è tornata a circolare online. La politica ha commentato pubblicamente questa proposta, suscitando reazioni tra gli utenti. La questione ha ripercussioni nel dibattito pubblico, mentre la leader si è mostrata senza parole sul caso della famiglia nel bosco.

L’intervento pubblico di Giorgia Meloni sul caso della famiglia nel bosco dopo l’allontanamento della madre Catherine dalla struttura dove vivono i tre figli ha fatto discutere. La premier si è detta “senza parole” ma proprio in questi giorni è tornata d’attualità una sua apparizione televisiva risalente al 2024, in cui sottolineava l’importanza del “carcere ai genitori che non mandano i figli a scuola”, come previsto dal cosiddetto Decreto Caivano. Il recente post di Giorgia Meloni sul caso della famiglia nel bosco Le recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni sul caso della famiglia nel bosco risalgono allo scorso 6 marzo. In un post pubblicato sui social, la premier si è detta “senza parole“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

