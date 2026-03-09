Famiglia nel bosco il Tribunale dell’Aquila | ‘Ogni iniziativa giudiziaria mira a tutelare i bambini’

Il Tribunale dell’Aquila ha rilasciato una nota congiunta in risposta alle notizie sulla famiglia che vive nel bosco. La comunicazione specifica che tutte le azioni legali intraprese hanno come obiettivo la tutela dei diritti dei minori coinvolti nella vicenda. La nota chiarisce che l’intervento giudiziario si concentra esclusivamente sulla protezione dei bambini e delle loro esigenze.

Si accende il dibattito sul caso della cosiddetta “Famiglia nel bosco” mentre entra nel vivo la battaglia legale dei genitori. Intanto arriva una presa di posizione dei vertici della giustizia minorile aquilana che, con una nota congiunta, intervengono sul clamore mediatico suscitato dalla vicenda. Il presidente del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Cecilia Angrisano, e il procuratore della Repubblica presso la Procura minorile, David Mancini, sottolineano che “ogni iniziativa giudiziaria è ispirata esclusivamente ai principi di tutela dei diritti delle persone di minore età, come sanciti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto internazionale“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

