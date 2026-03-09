Il sindaco di Palmoli ha parlato di una famiglia nel bosco, definendo la figura del padre come positiva. Durante la trasmissione televisiva

Il sindaco di Palmoli (CH) interviene a "Mattino Cinque" in merito al caso della famiglia nel bosco e alla decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila di allontanare Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto in cui le era stato concesso di stare insieme con i suoi figli e ha anche ordinato di separare i minori. "C'è un clima di tensione tra la famiglia, la difesa e gli assistenti sociali. Poi ci sono i comportamenti di Catherine che vanno capiti, ora però tutti gli attori di questa vicenda sono intenzionati a lavorare sulla figura del padre Nathan che nell'ordinanza del magistrato viene valutato come figura positiva" spiega il primo cittadino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: "Figura del padre positiva"

