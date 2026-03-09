Famiglia nel bosco il sindaco di Palmoli | Figura del padre positiva
Il sindaco di Palmoli ha parlato di una famiglia nel bosco, definendo la figura del padre come positiva. Durante la trasmissione televisiva
Il sindaco di Palmoli (CH) interviene a "Mattino Cinque" in merito al caso della famiglia nel bosco e alla decisione del tribunale per i minorenni dell'Aquila di allontanare Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto in cui le era stato concesso di stare insieme con i suoi figli e ha anche ordinato di separare i minori. "C'è un clima di tensione tra la famiglia, la difesa e gli assistenti sociali. Poi ci sono i comportamenti di Catherine che vanno capiti, ora però tutti gli attori di questa vicenda sono intenzionati a lavorare sulla figura del padre Nathan che nell'ordinanza del magistrato viene valutato come figura positiva" spiega il primo cittadino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
