I giudici del tribunale per i minorenni dell’Aquila hanno pubblicato una nota ufficiale in risposta alle accuse rivolte loro dalla premier. La discussione riguarda un caso che coinvolge una famiglia nel bosco, con la premier che ha commentato pubblicamente sulla vicenda. La replica dei giudici arriva dopo le dichiarazioni e le polemiche sollevate in queste ore.

I giudici del tribunale per i minorenni dell’Aquila replicano alle accuse arrivate anche dalla premier Giorgia Meloni dopo l’allontanamento della madre della famiglia nel bosco dalla casa famiglia. Nei giorni scorsi la premier era intervenuta dicendo che “i figli non sono dello Stato, ma dei genitori” e il ministro della Giustizia ha inviato gli ispettori all’Aquila. I magistrati hanno parlato di “superamento dei limiti”. Famiglia nel bosco, i giudici replicano alle polemiche Cosa hanno detto i giudici dell’Aquila “Fondamentale il rispetto della vita privata” Famiglia nel bosco, i giudici replicano alle polemiche La nota è stata firmata... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, giudici replicano alle accuse della premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi

