Famiglia a Dubai odissea finita | Ma che paura ieri all’aeroporto

Una famiglia di San Gimignano composta da Andrea Morandi, Giulia Gammacurta e il loro bambino di sei mesi, Samuele, ha vissuto un momento di tensione all’aeroporto di Dubai. La vacanza si è complicata a causa dello scoppio di un conflitto in Iran, che ha generato preoccupazione tra i passeggeri. Dopo un periodo di incertezza, la famiglia è riuscita a lasciare gli Emirati Arabi Uniti.

Un’odissea la vacanza a Dubai, visto lo scoppio del conflitto in Iran, per una famiglia di San Gimignano: Andrea Morandi, Giulia Gammacurta e il piccolo Samuele di soli sei mesi. La ricorderanno per un bel po’ di tempo. Ma finalmente ieri sono riusciti a tornare in Italia, nella casa di San Gimignano. Grosso sospiro di sollievo per la mamma e la nonna Donatella Pepi con il marito Emanuele Gammacurta. Una liberazione accolta con "con immensa gioia", dice con il cuore in gola Donatella, la mamma di Giulia, al cellulare quando ieri mattina aveva appena saputo che tutta la famiglia stava bene ed era riuscita a prendere il volo per... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Famiglia a Dubai, odissea finita: "Ma che paura ieri all’aeroporto" Ieri in Campania – BigMama è riuscita a rientrare da Dubai: “La paura di morire ti segna”Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, sabato 7 marzo. “Un po’ di paura, ma tutto ok“. Parla una coppia lucchese che vive e lavora a DubaiMentre cresce l’apprensione per gli ultimi conflitti internazionali, da Lucca l’attenzione è tutta per i concittadini che si trovano nelle aree... Tutto quello che riguarda Famiglia a Dubai odissea finita Ma che.... Temi più discussi: Famiglia a Dubai, odissea finita: Ma che paura ieri all’aeroporto; Odissea a Dubai per sette turisti di Rivarolo: due voli cancellati; Bloccata a Dubai sulla nave MSC Euribia per la guerra: l'odissea di Elisa, 30 anni, di Leini, in viaggio con la famiglia; La famiglia reatina bloccata a Dubai è tornata in Italia. La famiglia reatina bloccata a Dubai è tornata in ItaliaRIETI - Un’odissea terminata, per Giovanni D'Angeli e la sua famiglia, rientrati da Dubai in Italia nella giornata di ieri. Il 37enne consigliere comunale di Contigliano ... ilmessaggero.it Sono rientrati in Italia gli studenti calabresi bloccati a DubaiRientrati in Italia i 200 studenti bloccati a Dubai: l'odissea per I calabresi è terminata con un volo speciale coordinato dalla Farnesina. quotidianodelsud.it "Vorrei godermi la mia famiglia, gli amici, non ho più la stessa forza". Da lunedì 9 marzo Alessandro Gassmann vestirà i panni dell’avvocato Guido Guerrieri su Rai1. In quest’intervista l’attore ha parlato del lavoro fatto sul personaggio, della performance sanre - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, Meloni annuncia: “Nordio sta mandando gli ispettori, sono senza parole" x.com