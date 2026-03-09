Falso maresciallo | coppia a Ferrara smaschera la trappola dei ladri

Una coppia di settantacinquenni a Ferrara ha impedito un tentativo di furto messo in atto da malviventi che si sono spacciati per agenti delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in una mattina di marzo del 2026, quando i due anziani hanno riconosciuto la trappola e sono intervenuti per fermare i ladri. Nessuno è rimasto ferito durante l’accaduto.

In una mattina di marzo del 2026, una coppia di settantacinquenni a Ferrara ha smascherato un tentativo di furto orchestrato da malviventi che si spacciavano per agenti delle forze dell'ordine. I truffatori hanno utilizzato la falsa identità di un maresciallo inesistente per allontanare i proprietari dalla loro abitazione, ma l'intervento tempestivo dei veri militari ha bloccato il piano criminoso. La situazione è stata gestita con successo grazie alla prudenza degli anziani e alla rapida reazione della stazione dei Carabinieri di via del Campo. La trappola del falso maresciallo. L'episodio si è svolto nell'appartamento della coppia, dove la routine quotidiana è stata interrotta da una telefonata inaspettata al numero fisso intorno alle 14:00.