Falegname italiano a processo a Malaga | accusato di aver ucciso la compagna e di un secondo femminicidio

A Malaga è iniziato il processo contro un falegname italiano accusato di aver ucciso la compagna e di un secondo femminicidio. Il procedimento si svolge davanti a una giuria popolare e coinvolge un cittadino italiano residente in Spagna. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e si svolge nelle aule del tribunale della città andalusa. La discussione si concentra sui fatti contestati e sulle accuse mosse dall’accusa.

Il processo davanti alla giuria popolare in Andalusia. Si apre oggi a Malaga, in Andalusia, uno dei processi più inquietanti degli ultimi anni che coinvolgono un cittadino italiano all’estero. Davanti a una giuria popolare compare Marco Gaio Romeo, falegname di 48 anni originario di Nettuno, accusato di aver ucciso la compagna Paula, 28 anni, madre di tre figli, nella loro casa di Torremolinos il 17 maggio 2023. Secondo la ricostruzione della procura spagnola, l’uomo avrebbe aggredito la donna con estrema violenza, colpendola con 14 coltellate all’interno dell’abitazione. A dare l’allarme furono i vicini, che sentirono le urla e chiamarono le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Falegname italiano a processo a Malaga: accusato di aver ucciso la compagna e di un secondo femminicidio Articoli correlati Al via in Spagna il processo a un italiano accusato di aver ucciso la compagna. L’uomo confessò anche un altro femminicidio: cosa sappiamoÈ iniziato oggi, lunedì 9 marzo, davanti alla giuria popolare a Malaga il processo a Marco Gaio Romeo, falegname italiano di 48 anni originario di... Leggi anche: A processo per il secondo femminicidio a Malaga, 48enne italiano nega la premeditazione. Rischia 50 anni Aggiornamenti e notizie su Falegname italiano Al via in Spagna il processo a un italiano accusato di aver ucciso la compagna. L’uomo confessò anche un altro femminicidio: cosa sappiamoNel corso dell'udienza, Marco Gaio Romeo, 48enne di Nettuno, ha negato di aver premeditato l’uccisione della donna. L'uomo dovrà affrontare parallelamente un altro processo per l'omicidio della preced ... msn.com Marco Gaio Romeo, a processo per due femminicidi in Spagna: «Non era premeditato, è stata legittima difesa». La ricostruzione dei pmÈ iniziato oggi, lunedì 9 marzo, davanti a una giuria popolare a Malaga il processo a Marco Gaio Romeo, falegname italiano di 48 ... msn.com