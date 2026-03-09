Mojtaba Khamenei è stato recentemente nominato come nuova Guida Suprema dell’Iran, segnando un'importante svolta politica nel paese. È il secondo in comando dopo l’ayatollah Ali Khamenei, di cui ha ereditato il ruolo. La nomina arriva in un momento di tensioni tra i Guardiani della rivoluzione e il clero iraniano, con Mojtaba Khamenei riconosciuto come figura chiave per le forze militari e religiose.

Mojtaba Khamenei è la nuova Guida Suprema dell’Iran. La nomina segna la vittoria sul clero iraniano da parte dei Guardiani della rivoluzione: il secondogenito dell’ayatollah Ali Khameni, ucciso nei primi raid Usa, era il candidato non ufficiale dei pasdaran. Falco della teocrazia e alleato dei Guardiani della rivoluzione: ecco chi è Mojtaba Khamenei, destinato a ricoprire la massima carica religiosa e amministrativa della Repubblica Islamica fino alla sua morte. Mojtaba Khamenei (Ansa). Ha studiato teologia islamica nella città santa di Qom. Nato l’ 8 settembre 1969 a Mashhad, Mojtaba Khamenei ha studiato teologia islamica nella città santa di Qom sotto la guida di chierici ultraconservatori e dello stesso padre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Falco della teocrazia e alleato dei pasdaran: chi è Mojtaba Khamenei

Articoli correlati

Chi è Mojtaba Khamenei, il falco della teocrazia alleato dei pasdaranDalle stanze segrete del potere al trono di Teheran: per Mojtaba Khamenei, secondogenito dell’Ayatollah Ali Khamenei, sembra mancare solo...

Mojtaba Khamenei, il falco della teocrazia alleato dei pasdaranDalle stanze segrete del potere al trono di Teheran: per Mojtaba Khamenei, secondogenito dell’Ayatollah Ali Khamenei, sembra mancare solo...

Una raccolta di contenuti su Falco della

Temi più discussi: Mojtaba, il falco della teocrazia alleato dei pasdaran; Lotta ai vertici sul post Khamenei. E avanza l'opzione dittatura militare; Mojtaba Khamenei il falco della teocrazia alleato dei pasdaran; Mojtaba Khamenei chi è la possibile nuova Guida Suprema | il patrimonio milionario il matrimonio senza figli e quei viaggi misteriosi a Londra.

Mojtaba, il falco della teocrazia alleato dei pasdaranDalle stanze segrete del potere al trono di Teheran: per Mojtaba Khamenei, secondogenito dell'Ayatollah Ali Khamenei, sembra mancare solo l'ufficialità per diventare la Guida Suprema dell'Iran in ... ansa.it

È maschio e si chiama Enea il pullo di falco pellegrino nato sul tetto della Regione LazioHa appena tre settimane, pesa 580 grammi e ha già un nome carico di storia e significato: Enea. È il pullo di falco pellegrino, un maschio, nato sul tetto della sede della Regione Lazio, che da oggi ... fanpage.it

PRIME PAGINE | Mojtaba, il falco della teocrazia alleato dei pasdaran. #ANSA x.com

PRIME PAGINE | Mojtaba, il falco della teocrazia alleato dei pasdaran. #ANSA https://open.spotify.com/episode/3yb8hSJvICKaJNCKWJ6Z8ssi=44cf3ecef7c64ef9 - facebook.com facebook