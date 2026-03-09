Ospite di Da noi. a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini in onda nel pomeriggio di domenica 8 marzo, Fabrizio Biggio si è commosso parlando di Fiorello e della sua rinascita professionale. Il co-conduttore de La Pennicanza, la trasmissione radiofonica dello showman, Biggio ha spiegato perché il comico ha dato una svolta alla sua carriera: “Ero rovinato, era il 2022, ero in un basso tremendo, stavo finendo un po’ nel dimenticatoio. Il telefono iniziava a non squillare più”. La svolta arriva “il giorno del mio compleanno, ero al mare e dissi a mia moglie: ‘Oggi non ci voglio pensare, a settembre mi invento qualcosa’. Squilla il telefono e vedo ‘Rosario’, dissi: come è possibile? Parlammo e mi disse: ‘A settembre che fai? Sei bravo e vorrei lavorare di nuovo con te'”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fabrizio Biggio si commuove in tv: “Ero rovinato e stavo finendo nel dimenticatoio, Fiorello ha creduto in me quando nessuno lo faceva”

Articoli correlati

Leggi anche: “Ero rovinato, stavo finendo nel dimenticatoio. Fiorello ha creduto in me quando nessuno lo faceva”: Fabrizio Biggio si commuove in tv

Fabrizio Biggio si racconta: "La chiamata di Fiorello? Stavo finendo nel dimenticatoio, ha creduto in me quando nessuno lo faceva"Fabrizio Biggio è stato ospite di "Da noi… a ruota libera", il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1, dove ha parlato del rapporto con...

Tutto quello che riguarda Fabrizio Biggio

Temi più discussi: Fabrizio Biggio si commuove: Stavo finendo nel dimenticatoio. Fiorello ha creduto in me quando nessuno lo faceva; Fabrizio Biggio si commuove parlando di Fiorello: Ha creduto in me quando nessuno lo faceva; Fabrizio Biggio: Fiorello? Ha creduto in me quando nessuno lo faceva. Una stalker ha scritto a mia moglie; La serata cover è l’unico motivo valido per guardare questo Sanremo.

Ero rovinato, stavo finendo nel dimenticatoio. Fiorello ha creduto in me quando nessuno lo faceva: Fabrizio Biggio si commuove in tvL'attore rivela il momento difficile della sua carriera e la telefonata che ha cambiato tutto: Era il 2022, stavo finendo nel dimenticatoio ... ilfattoquotidiano.it

«Fiorello ha creduto in me. Stavo per finire nel dimenticatoio», Fabrizio Biggio si commuove a 'Da noi... a ruota libera' videoFabrizio Biggio ospite a Da noi… a ruota libera parla di Fiorello: «Ero in un momento basso del mio lavoro, stavo finendo un po’ nel dimenticatoio. Il telefono iniziava a non squillare più. Era il g ... msn.com

BUON LUNEDÌ da Fiorello and Friends! Un nuovo lunedì è arrivato… e con il sorriso contagioso di Rosario Fiorello e la complicità di Fabrizio Biggio la settimana non può che iniziare con energia, buonumore e tanta allegria! Che sia una giornata pien - facebook.com facebook

#fabrizio biggio si racconta: «La chiamata di #fiorello Stavo finendo nel dimenticatoio, ha creduto in me quando nessuno lo faceva» x.com