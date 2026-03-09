Fabriano trionfa 2-0 | Ndiaye e Di Cato siglano la vittoria

Nel pomeriggio di oggi, il Fabriano ha battuto la squadra avversaria con un risultato di 2-0. Ndiaye ha aperto le marcature, seguito da Di Cato che ha siglato il secondo gol. La partita si è giocata sul campo di gioco, con il team di casa che ha ottenuto la vittoria.

Il campo di gioco si accende sotto la luce del pomeriggio, dove il Fabriano ha trovato la vittoria che mancava da tempo. Al Montefano, due reti decisive hanno sancito un risultato netto a favore degli ospiti biancoblù. La gara è terminata con un punteggio secco di 2-0, ottenuto grazie a Ndiaye e Di Cato. Tre punti cruciali per i padroni di casa che ora si posizionano alla pari con il Civitanova in classifica. La partita si è sbloccata quasi immediatamente dopo l'inizio della prima frazione. Al quinto minuto, Ndiaye ha mostrato freddezza nel controllo e nell'esecuzione del tiro diagonale che ha superato Strappini. Questo primo gol ha cambiato completamente le dinamiche sul rettangolo di gioco.