La 22ª edizione di Fa’ la cosa giusta! si svolgerà dal 13 al 15 marzo 2026 presso la Fiera Milano Rho. L’evento presenterà un bosco immersivo e fumetti dedicati ai bambini, offrendo spazi e attività pensate per coinvolgere famiglie e giovani visitatori. La manifestazione si terrà su tre giorni e sarà aperta al pubblico.

La 22ª edizione di Fa’ la cosa giusta! si terrà dal 13 al 15 marzo 2026 presso Fiera Milano Rho, offrendo un’opportunità unica per famiglie e bambini. L’evento, organizzato da Terre di mezzo Editore, punta a formare le nuove generazioni sul rispetto dell’ambiente attraverso laboratori, letture e giochi didattici gratuiti previa registrazione online. Il filo conduttore della manifestazione è una domanda profonda: quante persone servono davvero per cambiare il mondo? Questa interrogazione guida l’intera fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che spazia dalla cultura alla scuola, dal cibo alla moda etica. Un particolare sarà dedicato ai più piccoli, con spazi specifici progettati per renderli consapevoli della natura e dell’importanza del prendersi cura dell’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fa’ la cosa giusta! 2026: bosco immersivo e fumetti per i bambini

Articoli correlati

Fa’ la cosa giusta! 2026: quante persone servono davvero per cambiare il mondo?Di quante persone abbiamo bisogno per cambiare il mondo? È la domanda – semplice solo in apparenza – che attraversa come un filo rosso la 22ª...

Leggi anche: Fa’ la cosa giusta! a milano da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026

Altri aggiornamenti su cosa giusta

Temi più discussi: Torna Fa’ la cosa giusta! Per tutti Il Salone della Comunità; I grandi cammini protagonisti a Fa’ la cosa giusta!; Pace e partecipazione, anche Avvenire in piazza a Fa' la cosa giusta!; Fa’ la cosa giusta!, a Rho la 22ma edizione.

Laboratori, letture e giochi: Fa’ la cosa giusta! dedica nuovi spazi a bambini e ragazziDal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho la 22ª edizione della manifestazione di Terre di mezzo Editore. Tra le novità uno spazio dedicato alle foreste, incontri sul fumetto e attività sensoriali per avv ... varesenews.it

Fa’ la cosa giusta! 2026, a Milano l’orto e la foresta al centro della fiera con Mercalli e GiuliacciDal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho la 22ª edizione della manifestazione dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili: ingresso gratuito, focus su biodiversità e crisi climatica, lab ... varesenews.it

Fa' La Cosa Giusta: vieni a trovarci! Anche quest'anno Caritas Ambrosiana parteciperà alla Fiera "Fa' La Cosa Giusta", un’importante manifestazione sulla sostenibilità e il consumo critico alla quale partecipiamo da anni. Torneremo con Breaking The Rules, - facebook.com facebook

Però questa cosa di pensare a dire sempre all’opposizione cosa dovrebbe fare se la premier facesse la cosa giusta e non alla premier di fare la cosa giusta andrebbe affrontata, parlandone con qualcuno magari. x.com