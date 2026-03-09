Ex Ticosa avanti il progetto | parcheggio ristorazione e fotovoltaico nel piano di riqualificazione

Il progetto di riqualificazione dell'area ex Ticosa a Como avanza con l’obiettivo di realizzare un parcheggio, spazi dedicati alla ristorazione e un impianto fotovoltaico. La procedura amministrativa è in corso, mentre l’area, uno dei grandi spazi urbani della città, attende da tempo una trasformazione concreta. La fase attuale coinvolge le autorità locali e i progettisti incaricati di definire le prossime mosse.

Prosegue il percorso amministrativo per la riqualificazione dell'area ex Ticosa a Como, uno dei grandi spazi urbani in attesa di trasformazione da anni. Il Comune ha infatti concluso una fase importante del procedimento legato alla proposta di partenariato pubblico-privato che riguarda l'area. L'intervento previsto punta a trasformare l'ex comparto industriale con nuove funzioni e infrastrutture. Nei documenti ufficiali del settore opere pubbliche si parla infatti della "riqualificazione area ex Ticosa realizzazione di nuovo parcheggio, area ristorazione, impianto fotovoltaico e riqualificazione della viabilità esterna", elementi che costituiscono l'ossatura della proposta progettuale.