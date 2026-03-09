Domani, 10 marzo, si svolge il primo incontro di Ethnos per le Scuole a Torre del Greco. L’evento è organizzato da Ethnos Club APS e La Bazzarra, con il sostegno finanziario dell’assessorato alle politiche sociali della Regione Campania. La manifestazione si rivolge alle scuole della zona e rappresenta il primo appuntamento del progetto.

TORRE DEL GRECO – Ethnos per le Scuole, da domani 10 marzo il primo appuntamento del progetto organizzato da Ethnos Club APS e da La Bazzarra, con il cofinanziamento dell’assessorato alle politiche sociali della Regione Campania. Attraverso laboratori musicali, incontri con musicisti professionisti di livello nazionale e internazionale e la partecipazione a concerti, si offrirà, fino a maggio, una importante opportunità di esperienza e arricchimento agli studenti di Torre del Greco, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Il progetto prevede un ciclo di concerti di musiche del mondo: ogni incontro è concepito come un’esperienza educativa completa. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Ethnos per le Scuole, il Primo Incontro Domani 10 marzo

Articoli correlati

Leggi anche: Assistenti di lingua straniera alle scuole italiane 2026/27. Scadenza 25 marzo per gli USR, 10 aprile per le scuole. AVVISO

Primo incontro per gli hub urbani. Entro il 15 marzo le adesioniA Longiano nella sala Pertini si è svolto l’incontro informativo dedicato ai tre hub urbani individuati sul territorio comunale: Longiano centro...

Una raccolta di contenuti su Primo Incontro Domani

Temi più discussi: Ethnos per le scuole: in classe artisti e musica da tutto il mondo; Musica: laboratori e incontri, parte il progetto 'Ethnos per le scuole'; Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, telefonata con il primo ufficiale della nave Msc bloccata a Dubai; Torre del Greco, proclamati tredici ambasciatori del corallo. Sono i ragazzi che hanno partecipato al progetto Sulle ali dell’airone.

Ethnos per le Scuole porta la musica e gli artisti in classe: al Mav di Ercolano ospite d'onore Bia FerreiraIl 10 marzo inizia Ethnos per le Scuole, cofinanziato dall’assessorato alle politiche sociali della Regione Campania ed inserito ... msn.com

Musica: laboratori e incontri, parte il progetto Ethnos per le scuolePrende il via il 10 marzo Ethnos per le scuole, cofinanziato dall'assessorato alle politiche sociali della Regione Campania ed inserito nel progetto Attraversamenti, organizzato da Ethnos Club Aps e ... ansa.it

Il primo incontro della rassegna è previsto per domani, sabato 7 marzo alle 18. Ospiti gli scrittori Alessandro Perissinotto e Piero d’Ettorre, autori del recente "L'inganno di Magritte. Un nuovo caso per l'avvocato Meroni". #eventi #libri #libridaleggere #librogiallo - facebook.com facebook

NUVOLE E ARTE: GIOVEDI SERA PRIMO INCONTRO Domani sera, giovedì 26 febbraio, primo dei tre incontri della rassegna culturale "Nuvole e arte": il tema sarà "Le meteoropatie: come il tempo influenza il nostro benessere". Ingresso gratuito. x.com