Estupinan le parole del match winner | Gol più importante della mia carriera Vincere…

Pervis Estupinan ha segnato il gol decisivo nel match tra Milan e avversari, portando alla vittoria della sua squadra nel derby. Le sue parole dopo il gol hanno descritto l’episodio come il più importante della sua carriera. La rete ha contribuito a un risultato che ha reso la serata memorabile per il club e i suoi tifosi.

Estupinan. La vittoria nel Derby ha regalato una serata indimenticabile al Milan, trascinato dal gol decisivo di Pervis Estupinan. Il difensore rossonero ha firmato la rete che ha deciso la sfida contro l’ Inter, consegnando ai suoi una vittoria pesantissima nella partita più sentita della città. Al termine della gara, Estupinan ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando l’importanza personale del gol segnato. “ Sì, è il gol più importante della mia carriera perché abbiamo vinto un Derby in questo modo “, ha dichiarato il terzino, evidenziando anche il ruolo dell’allenatore Massimiliano Allegri nel suo percorso in rossonero: “ Il mister mi ha dato tanta fiducia e ho la fiducia sua e dei miei compagni per andare avanti “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Le pagelle di Piantanida: empanadas Estupinan, Pio e Bonny rievocano Taremi e ArnautovicESTUPINAN 7 Penso che possa diventare uno dei migliori terzini sinistri al mondo, lo si può trovare anche attaccante. Le parole di Roberto De Zerbi, suo allenatore al Brighton, rimbombano fuori da S ... msn.com

Allegri svela: Il gol Estupinan preparato in allenamentoMassimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del derby del suo Milan contro l'Inter: Ora hanno 7 punti di vantaggio e sono tanti. Potevamo essere più lucidi negli ultimi 30 m ... msn.com

AC Milan, un gol di #Estupinan e il #derby si colora di rossonero! Voti e giudizi nelle #pagelle de La Gazzetta dello Sport P.S. trovate tutto nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook

#Calcio #SerieA Il Milan si prende un altro derby e mette paura all'Inter capolista: il gol rossonero lo firma Estupinan. La Roma cade 2-1 contro il Genoa, giallorossi raggiunti al quarto posto dal Como. A un punto si avvicina la Juve. Scatto salvezza del Lecce x.com