Prima del derby, la coppia giovane di Chivu, composta da De Winter e Pavlovic, aveva giocato insieme solo 217 minuti in tutte le competizioni, sempre entrando negli ultimi minuti come sostituti. La loro collaborazione in campo si è limitata a pochi spezzoni di partita e non ha mai coinvolto l'intera durata del match. Questa combinazione non ha ancora portato a una presenza stabile o a una relazione consolidata in campo.

I ventenni della banda Chivu impareranno a memoria il detto più famoso di Friedrich Nietzsche: "Ciò che non ti uccide ti rende più forte". Una frase da appendere dentro l’armadietto e rileggere fino allo sfinimento. Il primo derby da titolari di Esposito e Bonny è stato da matita rossa, senza guizzi e senza tiri in porta. Prima di ieri avevano giocato insieme solo 217 minuti in tutte le competizioni, sempre da subentrati e nei minuti finali. Il forfait di Thuram, neanche in panchina, ha costretto Chivu a varare la nuova giovane coppia. Pio Esposito ha vent’anni, Bonny ne ha ventidue: 42 primavere in totale. Due in meno di Modric, quarant’anni e passa, tra i migliori in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Esposito-Bonny? No, De Winter-Pavlovic. Perché la coppia giovane di Chivu non funziona

Articoli correlati

Leggi anche: Sassuolo Inter LIVE 0-4: Chivu cambia anche la coppia d’attacco. Dentro Pio Esposito e Bonny

Udinese Inter LIVE 0-1: primo cambio per Chivu, dentro Bonny per Pio EspositoMercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...

Tutto quello che riguarda Esposito Bonny No De Winter Pavlovic...

Temi più discussi: Le pagelle dell'Inter: Luis Henrique ha il gol sulla coscienza, non pervenuti Bonny-Esposito; Milan con Pulisic-Leao, Inter con Esposito-Bonny; Inter, chi gioca e chi no col Genoa: Bonny, Thuram, Esposito, Mkhitaryan, Sucic, Acerbi…; Inter, col Genoa cambia l’attacco: scocca l’ora di Bonny. Ecco chi farà coppia col francese.

Esposito-Bonny? No, De Winter-Pavlovic. Perché la coppia giovane di Chivu non funzionaPrima del derby avevano giocato insieme solo 217 minuti in tutte le competizioni, sempre da subentrati e nei minuti finali. Ieri, zero tiri in porta: un dato che certifica quanto pesi l'assenza di Lau ... msn.com

Inter, le pagelle di CM: Esposito e Bonny due fantasmi. Altro flop per BarellaL’Inter perde il derby di Milano dopo una partita giocata sotto ritmo per l’intera prima frazione di gioco ... msn.com

Pio Esposito e Bonny il futuro dell'Inter, ma non il presente. Il derby è ancora troppo per loro x.com

L’11 scelto da mister Chivu per il derby di Milano A causa del forfait di Thuram, la coppia d’attacco sarà formata da Esposito e Bonny Cosa ne pensate di queste scelte di formazione #Inter #MilanInter #spaziointer - facebook.com facebook