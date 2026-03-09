Esperimenti nello spazio | cosa succede alla chimica senza gravità

Gli esperimenti nello spazio stanno portando a scoperte sulla chimica in assenza di gravità. Si studiano, ad esempio, i processi di cristallizzazione dei farmaci anticancro e si analizzano le caratteristiche delle cosiddette «fiamme fredde». Ricercatori di varie agenzie spaziali conducono queste ricerche a bordo di laboratori orbitanti, osservando come le reazioni chimiche si comportano in condizioni di microgravità.

Articolo. Dalla cristallizzazione dei farmaci anticancro alle misteriose «fiamme fredde», vi spieghiamo come la microgravità della Stazione Spaziale Internazionale sta cambiando la ricerca scientifica Durante un esperimento, ogni scienziato sa che isolare i fattori che ne influenzano l’esito è fondamentale. Tuttavia nessun laboratorio sulla Terra è in grado di rimuovere un comune e onnipresente fattore: la gravità. Eliminare la gravità dal sistema equivale ad eliminare il disturbo prodotto da fenomeni come sedimentazione e gradienti di concentrazione e temperatura, dando accesso a nuova scienza che sulla Terra semplicemente non è fattibile. Nella quotidianità è normale dimenticare di essere costantemente immersi nel campo gravitazionale terrestre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

