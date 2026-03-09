ESPE | 8 milioni in bond per espandere lo stabilimento di Carmignano

Il consiglio di amministrazione di ESPE ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario con scadenza nel 2032, destinato a raccogliere 8 milioni di euro. I fondi saranno utilizzati per espandere lo stabilimento di Carmignano. La decisione è stata presa recentemente e il prestito verrà emesso a breve. La cifra complessiva rappresenta un passo importante per l’azienda.

Il consiglio di amministrazione di ESPE ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario con scadenza fissata nel 2032. L'operazione, prevista per aprile 2026, mira a raccogliere fino a 8 milioni di euro esclusivamente da investitori professionali. Le risorse ottenute saranno impiegate per potenziare i cantieri esistenti e completare il nuovo stabilimento produttivo situato a Carmignano di Brenta. Questa mossa finanziaria si inserisce in una strategia più ampia volta all'espansione industriale del gruppo. L'architettura finanziaria del bond Espe 2026-2032. La decisione presa dal vertice societario definisce chiaramente le caratteristiche dello strumento finanziario che sarà lanciato sul mercato.