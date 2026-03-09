Epstein | nuove foto la modella e i segreti reali

Nuove foto di Jeffrey Epstein sono state diffuse, ritraggendo l’ex finanziere in compagnia di diverse giovani donne. Le immagini hanno attirato l’attenzione dei media e riaperto il discorso sul suo passato. La pubblicazione delle foto ha suscitato immediatamente discussioni tra il pubblico, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni o commenti ufficiali.

La circolazione di nuove immagini relative a Jeffrey Epstein ha riaperto il dibattito pubblico, mostrando l'ex finanziere in compagnia di diverse donne giovani. Tra le figure emergenti dalle foto c'è una modella brasiliana che riferisce di aver ricevuto trattamenti specifici durante i suoi incontri con il fratello del sovrano britannico Carlo III. Queste rivelazioni, riportate da un corrispondente, mettono in luce dinamiche sociali e relazionali che toccano la sfera privata di personaggi di spicco. L'attenzione si concentra ora sui dettagli delle interazioni descritte dalla donna, che parla di massaggi e cure per problemi di fertilità offerti in contesti di lusso a Londra.