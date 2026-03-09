Enzo Peperoni scomparso è salito su un pullman per Subiaco | telecamera lo immortala alla fermata Cotral

Enzo Peperoni è salito su un pullman proveniente da Affile e diretto a Subiaco. L’ultimo avvistamento confermato risale al 7 marzo, quando una telecamera lo ha ripreso alla fermata Cotral di Piazza Falcone a Subiaco. Da allora, di lui non si hanno più notizie certe. La scomparsa ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Ha preso un pullman da Affile ed è sceso a Subiaco Enzo Peperoni, scomparso dal 7 marzo. L'ultimo avvistamento certo è in Piazza Falcone, dove lo immortala una telecamera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Enzo Peperoni scomparso a 68 anni da Affile: “È ipovedente, potrebbe trovarsi in difficoltà”Sono in corso le ricerche di Enzo Peperoni, il 68enne scomparso da Affile il 7 marzo scorso.

Massimiliano Novelli scomparso da Cantalice, l’ultima cella telefonica alla fermata del busContinuano le ricerche di Massimiliano Novelli, scomparso il 19 dicembre 2025 da Cantalice.

Tutti gli aggiornamenti su Enzo Peperoni

Temi più discussi: Scomparso da Affile, ricerche lungo l’Aniene anche con droni per Enzo Peperoni; Ore d'ansia per Enzo Peperoni. Ricerche nell'Aniene e nei boschi di Subiaco e Affile; Ore d'ansia per Enzo Peperoni. Ricerche nell'Aniene e nei boschi di Subiaco e Affile; Affile – Uomo scomparso da ieri: ricerche lungo l’Aniene con droni e squadre specializzate.

Enzo Peperoni scomparso a 68 anni da Affile: È ipovedente, potrebbe trovarsi in difficoltàSono in corso le ricerche di Enzo Peperoni, il 68enne scomparso da Affile il 7 marzo scorso. Potrebbe trovarsi a Subiaco, fare attenzione a stazioni ferroviarie e fermate Cotral. Breaking news e stori ... fanpage.it

Ore d'ansia per Enzo Peperoni. Ricerche nell'Aniene e nei boschi di Subiaco e AffileSono ore di apprensione nella Valle Aniene in particolare per le comunità di Subiaco e Affile. Da oltre ventiquattr'ore non si hanno più notizie di Enzo Peperoni, 69 anni, scomparso nella giornata di. virgilio.it

"Aiutateci a ritrovare Enzo, potrebbe trovarsi in difficoltà o essere disorientato” Enzo Peperoni è scomparso il 7 marzo scorso da Affile in provincia di Roma. Potrebbe trovarsi a Subiaco - facebook.com facebook