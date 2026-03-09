Enzo Peperoni scomparso a 68 anni da Affile | È ipovedente potrebbe trovarsi in difficoltà

Sono in corso le ricerche di Enzo Peperoni, un uomo di 68 anni scomparso da Affile il 7 marzo. È ipovedente e potrebbe trovarsi in difficoltà, con possibilità di essere a Subiaco. Si consiglia di fare attenzione alle stazioni ferroviarie e alle fermate Cotral nella zona. Le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciarlo.

Temi più discussi: Ore d'ansia per Enzo Peperoni. Ricerche nell'Aniene e nei boschi di Subiaco e Affile; Scomparso da Affile, ricerche lungo l'Aniene anche con droni per Enzo Peperoni; Affile – Uomo scomparso da ieri: ricerche lungo l'Aniene con droni e squadre specializzate. Ore d'ansia per Enzo Peperoni. Ricerche nell'Aniene e nei boschi di Subiaco e AffileSono ore di apprensione nella Valle Aniene in particolare per le comunità di Subiaco e Affile. Da oltre ventiquattr'ore non si hanno più notizie di Enzo Peperoni, 69 anni, scomparso nella giornata di. Scomparso da Affile, ricerche lungo l'Aniene anche con droni per Enzo PeperoniOre di apprensione a Affile per Enzo Peperoni, 69 anni. L'uomo, residente nel piccolo borgo montano vicino Subiaco, è scomparso da ieri senza lasciare traccia. Si è allontanato da casa senza fare rito ... APPELLO URGENTE: SCOMPARSO DA AFFILE ENZO PEPERONI Chiediamo a tutti la massima collaborazione per ritrovare Enzo Peperoni, allontanatosi da Affile (RM) ieri, 7 marzo. Ultimi avvistamenti: È stato visto prendere il pullman per Subiaco e s