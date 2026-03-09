Ennesimo incidente in strada Nuova per Opicina via privata non segnalata

Un nuovo incidente si è verificato in strada Nuova per Opicina, nel punto in cui la strada incrocia via Jacopone da Todi. La dinamica esatta non è ancora chiara, ma sembra che un furgoncino che stava rientrando in una strada privata abbia avuto uno scontro con un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità stanno verificando i dettagli dell’incidente.

Un residente segnala un sinistro nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo. Sarebbe solo l'ultimo di una lunga serie Ennesimo incidente in Strada Nuova per Opicina nel tratto che incrocia la via Jacopone da Todi. Non si conosce la dinamica esatta dell'incidente ma sembra che un furgoncino stesse rientrando nella via privata da strada Nuova per Opicina, quando si è verificata una collisione con un'auto che procedeva lungo l'importante arteria di traffico, nella sua stessa direzione. Nessuna grave conseguenzaper oggi, ma il problema sarebbe più grave e reiterato nel tempo. Così un residente che segnala il fatto: "Qui il... 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati Qualiano, ennesimo incidente in via FalconeSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Leggi anche: Ennesimo incidente legato ai botti di Capodanno Altri aggiornamenti su Ennesimo incidente Temi più discussi: Cagliari, investita mentre attraversa in via Peretti: ennesimo incidente nello stesso punto; Via Celletta, i residenti: Strada buia e pericolosa; Medio Levante, la giunta: Nuovo incidente tra via Boselli e piazza Leonardo, acceleriamo per soluzione definitiva; Disabile investito sulle strisce a Pescara, è l’ennesima tragedia sfiorata. Ennesimo incidente in strada Nuova per Opicina, via privata non segnalataUn residente segnala un sinistro nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo. Sarebbe solo l'ultimo di una lunga serie ... triesteprima.it Corigliano: ennesimo incidente sulla Statale 106, auto si ribalta dopo lo scontroNuovo incidente ieri sera lungo la Statale 106 Jonica: coinvolti due veicoli, sul posto sanitari del 118 e forze dell’ordine ... quicosenza.it Ennesimo incidente.. In superstrada appena dopo la Montenegrone.. Tutto bloccato.. Diversi mezzi coinvolti. Si stanno già formando code - facebook.com facebook