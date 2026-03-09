Enna | via Unità d’Italia al via i lavori dopo Harry

A Enna sono iniziati i lavori di riparazione della strada in via Unità d’Italia, dopo i danni causati dal ciclone Harry. Le operazioni sono state avviate questa mattina e riguardano il rifacimento del manto stradale. La zona era stata interessata dalle conseguenze della forte perturbazione atmosferica e ora si sta intervenendo per ripristinare le condizioni di sicurezza e transitabilità.

I lavori di ripristino del manto stradale in via Unità d'Italia sono ufficialmente partiti a Enna, dopo i danni causati dal ciclone Harry. L'intervento è iniziato giovedì 5 marzo, con l'obiettivo di sanare le criticità emerse nei mesi scorsi. L'amministrazione comunale ha reso noto che le operazioni hanno subito una breve sospensione a causa della pioggia, per poi riprendere regolarmente questa mattina, lunedì 9 marzo. La conclusione dei lavori è prevista entro la prossima settimana, salvo imprevisti meteorologici o tecnici. Verifiche preliminari e responsabilità tecniche. Prima dell'avvio effettivo delle maestranze, si è resa necessaria un'indagine tecnica approfondita sulle cause del cedimento della carreggiata.