Enna | luce a 637 euro gas costoso | il paradosso energetico

La provincia di Enna si trova in una posizione paradossale nel panorama energetico siciliano del 2026. Mentre la bolletta elettrica risulta essere tra le più contenute dell’Isola, quella del gas naturale registra costi elevati che la collocano al secondo posto per spesa media. Le famiglie ennesi affrontano quindi un doppio scenario: un risparmio sulla luce e un peso significativo sul riscaldamento a gas. I dati relativi all’anno 2025 mostrano come il territorio dell’entroterra abbia un profilo di consumo unico rispetto alle zone costiere o metropolitane. La spesa media annua complessiva per energia in Sicilia si attesta sui 1.710 euro, cifra superiore di oltre mezzo migliaio di euro rispetto ai livelli pre-crisi del 2018. 🔗 Leggi su Ameve.eu

