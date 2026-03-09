Emma Marrone allenamento in palestra con ' dedica' a Tredici Pietro Il video

Emma Marrone ha condiviso un video mentre si allena in palestra, dedicando un pensiero a Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi. Sono passati circa dieci giorni dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, e l’artista ha mostrato di apprezzare ancora la canzone “Uomo che cade” di Tredici Pietro, cantante e figlio di un noto musicista.

Sono trascorsi ormai quasi 10 giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2026. Il tempo necessario per fare un primo bilancio personale: qual è la canzone che canticchiate più spesse? Emma Marrone sicuramente ha apprezzato “uomo che cade”, di Tredici Pietro (all'anagrafe Pietro Morandi, figlio del più famoso Gianni). Lo ha palesato lei stessa con un TikTok pubblicato nella mattinata di oggi 9 marzo. “Fare panca con Tredici Pietro” scrive Emma a corredo del filmato. Filmato in cui si riprende con le cuffiette nelle orecchie, felpone, capelli sciolti e una panca in cui fare addominali. Sullo sfondo, numerosi manubri per fare pesi. Nei commenti i fan sono già impazziti: “Ci starebbe benissimo un duetto con questo brano, la tua voce già la sento”, “Sei stupenda”, “Brava Emma per questo omaggio, è una bellissima canzone”. 🔗 Leggi su Today.it

