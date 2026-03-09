Emilia-Romagna | nuova legge per l’autonomia dei non vedenti

Il 9 marzo 2026, durante i lavori della quarta commissione, in Emilia-Romagna è stata nominata Nicola Marcello come relatore della nuova legge regionale dedicata all’autonomia dei non vedenti. Questa nomina rappresenta un passaggio importante nell’iter legislativo della regione, che si concentra sulla tutela e sui diritti delle persone con disabilità visive. La decisione è stata ufficializzata nel corso dei lavori della commissione.

La nomina di Nicola Marcello come relatore della legge regionale per l'autonomia dei non vedenti segna una tappa fondamentale nel percorso legislativo dell'Emilia-Romagna, avvenuta il 9 marzo 2026 durante i lavori della quarta commissione. Questa decisione, presa all'interno dell'Assemblea legislativa regionale, punta a trasformare radicalmente l'approccio ai servizi per ciechi e ipovedenti, integrando sanità, scuola ed enti locali in un unico sistema coerente. L'iniziativa mira a rendere omogenei gli interventi su tutto il territorio, garantendo che le tecnologie assistive e i percorsi di autonomia siano accessibili ovunque nella regione.