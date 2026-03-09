Elezioni comunali Lamberti Castronuovo rilancia il suo programma | Una città normale per ripartire

In vista delle elezioni comunali di primavera, il candidato a sindaco per il Polo Civico, Eduardo Lamberti Castronuovo, ha presentato nuovamente il suo programma. Dopo un periodo di convalescenza seguito a un intervento chirurgico, ha deciso di comunicare pubblicamente le sue proposte per la città. La sua campagna si concentra su un ritorno a una “città normale” come obiettivo principale.

Il candidato a sindaco del Polo Civico illustra le priorità per Reggio Calabria: servizi, cultura, teatri e parchi con un progetto speciale per il Parco Oasi e un centro congressi In vista delle prossime elezioni comunali della primavera, interviene il candidato a sindaco per il Polo Civico, Eduardo Lamberti Castronuovo, che torna a parlare pubblicamente dopo un periodo di convalescenza dovuto a un delicato intervento chirurgico. Il suo intervento segna di fatto l’avvio di una nuova fase della campagna elettorale e si inserisce nel dibattito politico che accompagnerà la città di Reggio Calabria verso il rinnovo dell’amministrazione comunale.... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

