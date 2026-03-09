Elezioni comunali A Testa Alta svela il nome di 2 candidati a sostegno di Griffo

A Trentola Ducenta, la lista “A Testa Alta” ha annunciato ufficialmente due candidati che supporteranno la candidatura a sindaco di Michele Griffo nelle prossime elezioni comunali. La formazione politica sta ampliando il suo team in vista della campagna elettorale, puntando a rafforzare la propria presenza e le proprie proposte sul territorio. La presentazione dei candidati si inserisce nel percorso di consolidamento della lista per le amministrative.

Si tratta di Raffaele Di Lauro e Peppe Pesce: "Rappresentano un valore aggiunto per il percorso che la lista sta costruendo insieme ai cittadini" Due persone molto stimate e conosciute nella comunità di Trentola Ducenta, che “rappresentano un valore aggiunto per il percorso che la lista ‘A Testa Alta’ sta costruendo insieme ai cittadini. La loro presenza testimonia la volontà di aggregare persone credibili, radicate nel territorio e animate dal desiderio di contribuire concretamente alla crescita e al miglioramento della città”. La lista “A Testa Alta” continua dunque a consolidarsi attorno alla candidatura a sindaco di Michele Griffo, con l’obiettivo di “proporre alla città di Trentola Ducenta una squadra credibile, fatta di persone motivate, competenti e profondamente legate al territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Elezioni comunali 2026. L'ex sindaco Griffo 'schiera' altri 4 candidati per il votoLa candidatura a sindaco di Trentola Ducenta di Michele Griffo sta prendendo forma attorno a una squadra di cittadini profondamente radicati nella...

Elezioni Provinciali. A Testa Alta svela i nomi dei suoi candidatiLe elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale si terranno il 1° marzo e tra oggi (8 febbraio) e domani (fino alle ore 12) si potranno...

Tutti gli aggiornamenti su Testa Alta

Temi più discussi: Risultati elezioni provinciali a Caserta, gli eletti in Consiglio; Elezioni comunali 2026. Maria Luigia Iodice scioglie la riserva: sarà la candidata sindaco del centrosinistra; Portici verso il voto, coalizione propone confronto di merito politico programmatico ai 5 Stelle; Elezioni Portici 2026, il sondaggio: Farroni è avanti, sull’operato di Cuomo giudizio positivo.

Trentola Ducenta, A Testa Alta presenta Di Lauro e Pesce a sostegno di Michele GriffoTrentola Ducenta (Caserta) – La lista A Testa Alta continua a strutturarsi in vista delle prossime elezioni amministrative, ampliando la propria squadra a ... pupia.tv

Risultati elezioni provinciali a Caserta, gli eletti in ConsiglioNel voto per il rinnovo del consiglio Provinciale l’affluenza si è attestata al 93%. Bene le liste a sostegno del presidente Anacleto Colombiano: 6 seggi sono andati al Centro Destra, 4 per Campo ... tg24.sky.it

L'ex nuotatore e concorrente di Ballando con le Stelle ha attraversato nella vita diverse prove, sia fisiche che mentali. Ma ne è uscito sempre a testa alta - facebook.com facebook

IO POSSO CAMMINARE PER STRADA A TESTA ALTA, a differenza di altri! Ecco perché: ascoltate il video. #messina #catenodeluca #sindacodisicilia #tiamosicilia #scurriaquerelacitutti x.com