Elezioni 2026 | 3 comuni astigiani al voto il 24 maggio

La prefettura ha stabilito che il 24 maggio si terranno le elezioni in tre comuni della provincia di Asti, ovvero Calosso, Moncucco Torinese e Settime, per il rinnovo degli organi comunali. La data è stata ufficializzata e riguarda tutti e tre i municipi interessati, che si preparano a svolgere le consultazioni elettorali in quella giornata.

La prefettura ha fissato la data per il rinnovo degli organi comunali di Calosso, Moncucco Torinese e Settime. Le votazioni si terranno il 24 e 25 maggio 2026. Tre comuni astigiani chiamano al voto i propri cittadini in una scadenza elettorale precisa. Il decreto prefettizio stabilisce gli orari di apertura dei seggi e definisce il numero di consiglieri da eleggere. L'organizzazione del processo elettorale richiede tempistiche rigide per la presentazione delle liste. I candidati dovranno depositare le loro candidature entro il 25 aprile prossimo. Il calendario elettorale nei piccoli centri. Le elezioni amministrative previste per maggio 2026 rappresentano un momento cruciale per la vita politica locale.