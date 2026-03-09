Elettricità con l’AI quadruplicano i consumi

Negli ultimi tempi, l'uso dell'intelligenza artificiale ha portato a un aumento considerevole dei consumi energetici, con una crescita stimata di quattro volte rispetto al passato. Questo incremento riguarda principalmente le reti di alimentazione e i sistemi di calcolo che supportano le applicazioni di AI, rendendo evidente come questa tecnologia richieda una quantità di energia sempre maggiore per funzionare.

L’ intelligenza artificiale non è soltanto una rivoluzione digitale. È prima di tutto una rivoluzione energetica. E chi saprà intercettarne le implicazioni industriali potrà trovarsi nel cuore della nuova creazione di valore globale. La pensa così Xavier Chollet, gestore del fondo Pictet-Clean Energy Transition di Pictet Asset Management che dice: "stiamo assistendo oggi a un punto di svolta significativo nel settore della transizione energetica". Negli Stati Uniti, ricorda il gestore, la crescita annua della domanda di elettricità "è quadruplicata rispetto al tasso medio registrato negli ultimi 25 anni": un’accelerazione senza precedenti,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

