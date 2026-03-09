Elena Burcioiu la 21enne sarebbe stata minacciata prima di sparire | indagini si concentrano su un uomo

Le forze dell'ordine stanno cercando una giovane di 21 anni, scomparsa tra Foggia e San Severo una settimana fa. Secondo le fonti, prima della sparizione avrebbe ricevuto minacce da un uomo. Le indagini sono concentrate su questa persona, mentre le ricerche della ragazza proseguono senza sosta. Nessun altro dettaglio è stato reso noto fino a questo momento.

Continuano le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa tra Foggia e San Severo una settimana fa. La ragazza era arrivata in Italia circa 3 mesi fa ed è orfana. Le indagini si stanno concentrando su un presunto sfruttatore della prostituzione che avrebbe minacciato la 21enne pochi giorni prima che si perdesse ogni sua traccia.