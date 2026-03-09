Ecco i giovani in campo con la Caritas

Il vescovo Giovanni Paccosi e don Armando Zappolini, direttore della Caritas della Diocesi di San Miniato, hanno incontrato numerosi giovani della diocesi per presentare un nuovo progetto rivolto ai ragazzi. Durante l’appuntamento hanno spiegato gli obiettivi e le modalità dell’iniziativa, coinvolgendo direttamente i partecipanti e illustrando le attività previste. L’evento ha visto una partecipazione significativa di giovani e rappresentanti della comunità locale.

Davanti a tanti ragazzi e ragazze della Diocesi, il vescovo Giovanni Paccosi e il direttore della Caritas della Diocesi di San Miniato don Armando Zappolini hanno illustrato le linee e gli scopi di un nuovo progetto per i giovani. Si tratta di " Giovani sul campo: essere protagonisti di una comunità educante " finanziato dai Fondi 8×1000 della Chiesa Cattolica. Un progetto – scrive La Domenica, voce della Curia – per sensibilizzare i giovani sul tema della povertà educativa, formare animatori consapevoli del proprio ruolo formativo, dare un supporto di crescita personale, fare esperienza sul campo con esperienze di volontariato estive, sostenere la partecipazione di ragazzi e bambini in fragilità educativa alle iniziative del territorio.