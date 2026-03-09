Eccellenze del territorio e presidi slow food | si va alla scoperta delle produzioni di raviggiolo

Domenica 15 marzo, i Percorsi del Savio organizzano un evento dedicato alle eccellenze locali e ai presidi Slow Food, con un focus sulle produzioni di raviggiolo. L'iniziativa mira a promuovere i sapori autentici della vallata attraverso un percorso di valorizzazione del patrimonio gastronomico e delle tradizioni agricole della zona. L’appuntamento invita i partecipanti a scoprire da vicino le caratteristiche di questa specialità casearia.

In una fattoria poco distante da Alfero, nel territorio del Comune di Verghereto, si potrà vivere un'esperienza guidata proposta per conoscere da vicino la produzione di questo formaggio fresco, tipico dell'Appennino Tosco-Romagnolo. Presidio Slow food, riconosciuto come Prodotto agroalimentare tradizionale (Pat), il raviggiolo è un raro latticino, fortemente legato alla stagionalità e alla territorialità, visto che viene prodotto solo in alcune vallate dell'Appennino, tra ottobre e marzo, e deve essere consumato entro pochi giorni dalla produzione.

