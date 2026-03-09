Eccellenza Montespertoli tutto facile contro la Sestese Rosi dopo un minuto indirizza la gara

Nel match tra Montespertoli e Sestese, la squadra di casa ha preso subito il comando della partita grazie a un gol di Rosi dopo appena un minuto. La formazione locale ha continuato a controllare il gioco e ha concluso l’incontro con un punteggio di 1-0. La lista dei giocatori titolari comprende Romano, Vallesi, Corradi, Salvadori, Trapassi, Calonaci, Rosi, Bettoni, Lotti, Maltomini e Biliotti.