Eccellenza Montespertoli tutto facile contro la Sestese Rosi dopo un minuto indirizza la gara
Nel match tra Montespertoli e Sestese, la squadra di casa ha preso subito il comando della partita grazie a un gol di Rosi dopo appena un minuto. La formazione locale ha continuato a controllare il gioco e ha concluso l’incontro con un punteggio di 1-0. La lista dei giocatori titolari comprende Romano, Vallesi, Corradi, Salvadori, Trapassi, Calonaci, Rosi, Bettoni, Lotti, Maltomini e Biliotti.
MONTESPERTOLI 1 SESTESE 0 MONTESPERTOLI: Romano, Vallesi, Corradi (46’ Fiaschi), Salvadori, Trapassi, Calonaci, Rosi (94’ Zefi), Bettoni, Lotti (82’ Ciuffi), Maltomini, Biliotti (70’ Gasparini). All.: Sarti. SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Mernacaj (61’ D’Amato), Arias, Bianchi, Safina, Pisaniello (76’ Fiorentino), Manganiello (57’ Sarr), Berti, Ciotola (70’ Casati), Puzzanghera (55’ Ermini). All.: Polloni. Arbitro: Calvani di Prato. Rete: 1’ Rosi. MONTESPERTOLI – Massimo risultato con il minimo sforzo per il Montespertoli, a cui basta una rete in avvio di Rosi (nella foto), sugli sviluppi di un calcio d’angolo, per domare la Sestese. Per i... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
