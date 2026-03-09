Eav Fico prepara la rivoluzione De Gregorio | Resto a disposizione

Roberto Fico ha preso il posto di Vincenzo De Luca alla guida della Regione Campania, mentre De Gregorio ha dichiarato di rimanere a disposizione. Questa transizione potrebbe portare a un cambiamento importante nell’azienda regionale di trasporti che gestisce la Circumvesuviana, la Cumana e il metro Arcobaleno. La modifica al vertice regionale è stata ufficializzata e fa seguito alla nomina di Fico.

Il presidente della Regione commenta gli ultimi disagi della Circumvesuviana, ma non indica tempi per un cambio ai vertici dell'azienda regionale. L'amministratore: "Qui siamo tutti precari" Rivoluzione in vista per Eav. Il cambio al vertice della Regione Campania, con Roberto Fico che è succeduto a Vincenzo De Luca, potrebbe portare a un cambiamento radicale di Ente autonomo Volturno, l'azienda regionale di trasporti che gestisce Circumvesuviana, Cumana e metro Arcobaleno. Oggi, alla guida c'è Umberto De Gregorio, fedelissimo di De Luca ma non troppo sicuro della conferma. I continui disagi di Circumvesuviana, da anni considerata la peggior linea su ferro d'Italia, potrebbero essere fatali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Fico incontra De Gregorio (Eav): “Trasporto pubblico efficiente una priorità”Tempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto a Palazzo Santa Lucia il presidente dell’Ente Autonomo... Fico incontra il presidente dell'Eav De Gregorio: «Garantire trasporto pubblico puntuale, efficiente e dignitoso»Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ricevuto a Palazzo Santa Lucia il presidente dell'Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio. Una raccolta di contenuti su Eav Fico prepara la rivoluzione De... I pendolari Eav: Chiediamo la verità al governatore Fico ed all’assessore CasilloI pendolari della Circumvesuviana intervengono in merito alla lettera del presidente di Eav, Umberto De Gregorio, inviata a Il Mattino ... sorrentopress.it Regione Campania, Eav a rapporto per la crisi della Circumvesuviana. Fico: Serve un cambio passoSulla Circumvesuviana non c'è dubbio che ci voglia un cambio di passo. Non usa mezzi termini Roberto Fico sulla necessità di intervenire sulla gestione della linea gestita da Eav, la holding ... napoli.repubblica.it