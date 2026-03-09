È scaduto il tempo di Grim quando l’Ajax nomina il terzo allenatore della stagione 2025-26

L’Ajax ha annunciato il terzo allenatore della stagione 2025-26, segnando la fine del periodo di Grim. La decisione è stata comunicata ufficialmente e porta a un cambio sulla panchina della squadra. L’articolo, pubblicato da un sito inglese, fornisce dettagli sulla situazione attuale senza commenti o analisi aggiuntive. La notizia interessa gli appassionati di calcio e i tifosi della squadra.

I giganti olandesi dell'Ajax sono passati al terzo allenatore di una stagione estremamente deludente. Fred Grim è uscito dall'accademia per sostituire John Heitinga a novembre. Tuttavia, Grim ha ottenuto solo nove vittorie su 21 partite in carica in tutte le competizioni. Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Groningen, che li ha lasciati quinti in Eredivisie, a 24 punti dalla capolista PSV e a rischio di perdere la qualificazione europea, l'Ajax ha deciso di fare un altro cambiamento.