È morto Giuseppe Cherubini | era volto mente e ' penna' della 1000 Miglia

È scomparso Giuseppe Cherubini, figura nota nel mondo della 1000 Miglia, dove era considerato uno dei volti e delle menti più rappresentative. Residente a Gussago, ma con Brescia come punto di riferimento, era molto conosciuto nella provincia e anche a livello nazionale. La sua presenza e il suo contributo erano riconosciuti da molti, lasciando un segno nel panorama automobilistico italiano.

Abitava a Gussago, ma Brescia era la sua casa: qui era conosciutissimo, ma anche nel resto della provincia e, a dire il vero, in tutta Italia. Questo perché era il volto, la voce e anche la penna della 1000 Miglia, in quanto ormai da oltre un decennio contribuiva in prima persona a disegnare e programmare il percorso della corsa di auto d'epoca più famosa del mondo. Giuseppe Cherubini si è spento a 78 anni per le conseguenze di una grave malattia: lascia nel dolore la moglie Mariangela, le figlie Simona con Luca, Cristiana e gli adorati nipoti Jacopo e Carlotta. La famiglia ringrazia i medici Alberto Riboldi e Giorgio Taglietti, oltre al dottor Gianluca Fogazzi e tutto il reparto di Oncologia della clinica Sant'Anna.