È morta Jennifer Runyon ha conosciuto il successo con il film Ghostbusters e la sitcom Babysitter

È morta Jennifer Runyon, attrice nota per il suo ruolo nel film “Ghostbusters” e per aver partecipato alla sitcom “Babysitter”. La sua carriera si è sviluppata principalmente negli anni ottanta, portandola a essere riconosciuta nel mondo dello spettacolo per alcune apparizioni televisive e cinematografiche. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra i colleghi e gli appassionati di cinema.

Cinema in lutto. È morta Jennifer Runyon, che ha conquistato la popolarità grazie alle sue apparizioni nel film “Ghostbusters (Acchiappafantasmi”) e nella sitcom “Babysitter”. Il decesso è avvenuto venerdì 6 marzo all’età di 65 anni dopo una breve e improvvisa malattia tumorale. Negli ultimi anni Runyon aveva ridotto la propria attività artistica, infatti nel 2014 aveva dichiarato di essersi ritirata dalla recitazione per dedicarsi all’insegnamento. La notizia della scomparsa è stata confermata dall’amica e collega Erin Murphy con un messaggio sui social: “È con grande tristezza che condivido che la mia amica Jennifer Runyon Corman è scomparsa dopo una breve battaglia contro il cancro, ha scritto l’attrice, ricordandola come ”una persona speciale” e rivolgendo il proprio pensiero alla famiglia e ai figli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

