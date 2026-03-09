E’ il figlio di Khamenei la nuova ‘guida suprema’ dell’Iran Trump | Durerà poco

Domenica sera, l’Assemblea degli Esperti ha ufficializzato che Mojtaba Khamenei diventa la nuova guida suprema dell’Iran, succedendo al padre scomparso. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli. Donald Trump ha commentato la notizia, prevedendo che questa guida durerà poco. La nomina rappresenta un cambiamento importante per la leadership del paese.

L’annuncio ufficiale è arrivato in serata domenica dopo la decisione dell’Assemblea degli Esperti: la nuova guida suprema dell’Iran è Mojtaba Khamenei, che dunque succede al padre defunto. Il nome di Mojtaba, falco sostenuto dai Pasdaran, circolava da diversi giorni. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane, l’esercito ideologico della Repubblica Islamica dell’Iran, gli hanno immediatamente giurato fedeltà diramano anche una nota ufficiale: «Il Corpo delle Guardie sostiene la scelta dell’Onorevole Assemblea degli Esperti (ed) è pronto alla totale obbedienza e al sacrificio per adempiere ai comandamenti divini » di Mojtaba Khomeini. Sulla stessa linea, secondo quanto ha riportato ‘Al Jazeera’ anche le forze armate iraniane che hanno annunciato il loro sostegno alla nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

