Duomo di Modena | 14 marzo accesso esclusivo alla sagrestia

Il Duomo di Modena aprirà le porte della sagrestia al pubblico lunedì 14 marzo 2026, offrendo un accesso esclusivo a uno degli ambienti più riservati della cattedrale. L’evento consentirà ai visitatori di scoprire gli spazi normalmente chiusi e di osservare da vicino dettagli che solitamente rimangono nascosti. L’iniziativa è programmata come un’occasione speciale per conoscere meglio questo luogo di culto.

Il Duomo di Modena apre le sue porte più segrete al pubblico in un evento unico che si svolgerà lunedì 14 marzo 2026. Una visita guidata gratuita permetterà l’accesso alla sagrestia monumentale, spazio finora riservato alle celebrazioni del patrono San Geminiano. L’iniziativa prevede un percorso che parte dalla Porta di Re Artù e si conclude nell’interno sacro, rivelando dettagli artistici come le otto metope e il celebre osso di drago. L’evento si terrà presso lo scalone del Palazzo Comunale in Piazza Grande, offrendo una finestra aperta sulla storia medievale e sull’arte rinascimentale custodita nella cattedrale. Un itinerario tra leggende e simboli nascosti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Simboli e segreti del Duomo di Modena, visita guidata alla scoperta di nuovi tesori all'interno e all'esterno del DuomoProposta una visita guidata all'insegna dei simboli e segreti del Duomo di Modena con visita alla Sacrestia.

