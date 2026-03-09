Due argenti per la scherma master al Circuito Europeo di Napoli | protagonisti Francesca Zurlo e Aristide Ferrante

Nel fine settimana, al PalaVesuvio di Napoli, si sono svolti i campionati europei master di scherma. Due atleti della Asd Olympia, Francesca Zurlo e Aristide Ferrante, hanno ottenuto due medaglie d’argento, contribuendo ai risultati della squadra. La competizione si è svolta il 7 e 8 marzo, coinvolgendo partecipanti provenienti da diverse nazioni europee.

Grandi risultati per l'Asd Olympia al PalaVesuvio di Napoli nell'appuntamento di rilievo del calendario internazionale dedicato agli schermidori master Importanti risultati per gli atleti della Asd Olympia, protagonisti nel fine settimana al Circuito Europeo Master di scherma, disputato il 7 e 8 marzo al PalaVesuvio di Napoli. La competizione, appuntamento di rilievo del calendario internazionale dedicato agli schermidori master, ha visto la partecipazione di numerose delegazioni provenienti da tutta Europa e anche da oltre oceano. Tra i Paesi presenti figuravano Gran Bretagna, Austria, Ungheria, Polonia, Svizzera e Francia, oltre alle rappresentative di Canada e Stati Uniti, a testimonianza dell'alto livello tecnico e della dimensione sempre più internazionale della manifestazione.