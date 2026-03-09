Ducati partecipa per la prima volta al Mondiale MXGP 2026, con un weekend intenso in Argentina. La gara si è svolta sul nuovo circuito di Bariloche, situato sulle rive del lago Nahuel Huapi in Patagonia. Durante l’evento, ci sono state diverse cadute e rimontate, mentre alcuni segnali positivi sono emersi tra le squadre coinvolte. La gara è stata caratterizzata da molte emozioni e sorprese lungo tutto il percorso.

Il Campionato del Mondo FIM di Motocross 2026 è iniziato questo fine settimana con il Gran Premio di Argentina, disputato sul nuovo Bariloche MX Track di San Carlos de Bariloche, sulle rive del lago Nahuel Huapi nel cuore della Patagonia. Per Ducati è stato un esordio intenso e ricco di sfide nella prima prova iridata della stagione, con risultati incoraggianti nonostante diversi episodi sfortunati. MXGP: Vlaanderen vicino alla top 10, weekend complicato per Seewer e Bonacorsi. Nel sabato di qualifiche Calvin Vlaanderen aveva conquistato il nono posto, mostrando subito un buon potenziale. La domenica mattina l’olandese aveva confermato la competitività con il secondo miglior tempo nel warm-up, alimentando la fiducia per le due manche del Gran Premio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Ducati debutta nel Mondiale MXGP 2026: weekend impegnativo in Argentina tra cadute, rimonta e segnali positivi

