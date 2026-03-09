Dubai passanti in spiaggia increduli | aereo intercetta

A Dubai, sulla spiaggia di Al Mamzar, passanti e turisti si sono trovati a osservare una scena insolita mentre ombrelloni e persone in costume popolavano la spiaggia. In cielo, un aereo militare si è abbassato a bassa quota, come mostrato in un video condiviso sui social media, per intercettare e abbattere un drone iraniano che si avvicinava alla zona.

Dubai, ombrelloni aperti e turisti in costume. In cielo, scene di guerra: un video condiviso sui social mostra un F-16E dell'aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti che piomba a bassa quota sulla spiaggia di Al Mamzar per abbattere un drone iraniano in avvicinamento. È uno degli effetti della guerra che continua a infiammare il Medio Oriente, mettendo in allerta l'intero scenario internazionale.