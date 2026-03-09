Dubai jet contro drone iraniano | l’attacco tra i turisti in spiaggia

A Dubai, sulla spiaggia di Al Mamzar, si sono vissuti momenti di tensione quando un jet dell’aeronautica degli Emirati Arabi Uniti ha abbattuto un drone iraniano che si avvicinava. Mentre i turisti erano immersi nelle loro attività sotto gli ombrelloni, nel cielo si sono visti un aereo militare che si avvicinava rapidamente e un'esplosione che ha segnato l’intervento. Il video dell’evento è stato condiviso sui social network.

(Adnkronos) – In spiaggia a Dubai ombrelloni aperti e turisti in costume, in cielo scene di guerra. Un video condiviso sui social mostra un F-16E dell'aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti che piomba a bassa quota sulla spiaggia di Al Mamzar per abbattere un drone iraniano in avvicinamento. La scena è rapida, le persone in spiaggia restano dove sono ma alzano gli occhi al cielo per seguire ciò che sta accadendo.

