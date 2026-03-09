Il mercato dei droni in Italia ha raggiunto i 168 milioni di euro, con molte aziende che promuovono questa tecnologia. La tecnologia è ormai matura, ma la vera sfida consiste nel trasformare le sperimentazioni in servizi commerciali continuativi. A sottolinearlo è Paola Olivares, direttrice dell’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano.

LA TECNOLOGIA É MATURA; è la sfida che è ancora tutta da vincere. E il primo passo è "trasformare le moltissime sperimentazioni in servizi commerciali continuativi", precisa Paola Olivares, direttrice dell’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano. "È indispensabile – continua – accelerare su infrastrutture, quadri normativi e partnership pubblico-private per costruire un ecosistema solido, sostenibile e competitivo a livello globale". Nel 2025 il mercato professionale dei droni e della mobilità aerea avanzata in Italia (B2b e B2g) ha raggiunto un valore complessivo di 168 milioni di euro, registrando una crescita del 5% rispetto al 2024 secondo la ricerca dell’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Discussioni sull' argomento Droni promossi dagli italiani: il mercato schizza a 168 milioni

