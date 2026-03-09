In Italia il mercato dei droni sta crescendo rapidamente, con un aumento delle vendite e dell’uso in vari settori. Le operazioni di soccorso, la produzione di filmati, l’agricoltura di precisione e il trasporto di merci sono tra le principali applicazioni. Il settore registra guadagni stimati in centinaia di milioni di euro, segnalando una diffusione sempre più ampia di questi dispositivi.

In Italia stanno crescendo esponenzialmente sia la vendita che l’utilizzo di droni. C’è grande richiesta in diversi settori, principalmente le operazioni di soccorso alla ricerca, passando per i filmati, l’agricoltura di precisione e il trasporto delle merci. Inoltre, un rapporto del Politecnico di Milano ha spiegato che oltre 650 progetti nel nostro Paese coinvolgono l’uso dei droni: di cui l’89% in capo alle aerial operations e il restante 11% focalizzate su innovative air mobilità e trasferimenti. Nel 2025, i velivoli registrati sulla piattaforma d-flight hanno superato i148.000 e gli operatori attivi sono più di 185.000. Gli spazi di volo autorizzati sono in aumento e i vertiporti, cioè le strutture di acqua e terra per far atterrare gli aeromobili elettrici, saranno ultimati in poco tempo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Droni, in Italia cresce l’utilizzo e il mercato registra guadagni per centinaia di milioni

