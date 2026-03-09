Droga e più di diecimila euro in contanti blitz della polizia in viale Brin | arrestato

Durante un blitz in viale Brin, la polizia ha arrestato un uomo di 37 anni, originario della Repubblica Dominicana, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e denaro contante. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate cocaina, ketamina e hashish, oltre a circa 11.000 euro in contanti trovati in suo possesso. L’uomo è stato portato in carcere.

Operazione della sezione narcotici della squadra mobile di Terni, in manette un 37enne trovato in possesso di cocaina, ketamina e hashish Cocaina, ketamina e hashish. Oltre a circa 11mila euro in contanti. Così, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito in manette un uomo di 37 anni originario della Repubblica Dominicana. L’operazione è stata portata a termine dagli agenti della sezione narcotici della squadra mobile. I poliziotti della questura di Terni hanno intercettato l’uomo durante un servizio di appostamento e sono entrati in azione dopo avere visto il 37enne che cedeva della droga a una donna. L’acquirente è stata segnalata alla prefettura di Terni come assuntrice, mentre l’uomo è stato identificato e perquisito. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

